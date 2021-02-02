İzmir'de suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de yapılan organize suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı-Tire-Ödemiş bölgesinde vatandaşları baskı cebir ve zorlama ile sindirerek haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Torbalı, Tire, Menderes ve Selçuk ilçeleri ile il merkezinde 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda silah mühimmat ile çok sayıda senet de ele geçirildi.