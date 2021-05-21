İzmir'de suç örgütüne şok baskınlar: 14 gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, vatandaşların üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazandığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı türde yaklaşık bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ve 2'si kurusıkı 3 silah ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçti. İlçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazanmaya çalışan, “Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarını işlediklerini öne sürülen 15 şüphelinin içinde bulunduğu suç örgütüne operasyon düzenledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ise 882 gram metamfetamin, 404 gram kubar esrar, 137 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm'lik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 168 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği, 1 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.