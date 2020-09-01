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İzmir'de şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden 3 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

İzmir’in Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahısların üzerinde 3 kilodan fazla uyuşturucu madde bulundu.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahısların üzerinde 3 kilodan fazla uyuşturucu madde bulundu.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında, yoldan geçen 2 şahıstan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan şahıslara yapılan üst aramasında 3 kilo 125 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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