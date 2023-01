İzmir'de şüpheliye getirilen simidin içinden uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltında bulunan şüpheliye getirilen simidin içinden uyuşturucu hap çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasına ifade vermeye gitmeyen C.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Arkadaşının gözaltına alındığını öğrenen B.Y. ve A.D., simit alarak emniyete gitti. B.Y. ve A.D.'nin hareketlerinden şüphelenen görevli polis memuru, B.Y. ve A.D. üzerinde arama yaptı. Arama sırasında polis, simit içerisinde gizlenmiş ecstasy hap buldu. Bunun üzerine B.Y. ve A.D. gözaltına alınarak, 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, B.Y. işlemleri sonrası serbest kalırken, yaşı küçük olduğu belirtilen A.D. ise Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.