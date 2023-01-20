İzmir'de tabanca imalatı operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularını çevirerek tabanca imalatı yapılan adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalar ve tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, kurusıkı tabancaların namlularını çevirmek suretiyle satışa sunan 4 şüpheli ve adreslerini belirledi. 20 Ocak günü 8 ikamet ve 1 iş yerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 338 fişek, 29 tabanca şarjörü ve çok sayıda tabanca imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ü., Ö.A., E.C. ve A.Ü. adlı 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.