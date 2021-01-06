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İzmir'de takla atan araç sokaktaki arabaların üzerine uçtu

İzmir’in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole uçtu.

İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole uçtu. Takla atan araç sokaktaki arabaların üzerine uçarken araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, 00.30 sıralarında Erzene Mahallesi 113/28 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Orçun K. yönetimindeki 35 AHK 445 plakalı Lancia model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu8 polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, ihbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Otomobilde bulunan Orçun K. ve Fulya K. kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Öte yandan kazada 35 AH 5715 ve 35 HUY 03 plakalı araçların hasar gördüğü öğrenildi.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Meydana gelen kaza, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu takla atarak sokağa düştüğü görüldü.



Araç içerisindekilere kısıtlama cezası


Öte yandan kaza sonrası sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Orçun K. ve Fulya K.'ye idari para cezası uygulandı. Kaza sonrası takla atan ve hurda yığınına dönen otomobil çekici ile sokaktan kaldırıldı.


Kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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