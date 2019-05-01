İzmir'de taklit ürüne geçit yok

İzmir'de tespit ettikleri 2 depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, toplam 66 bin 826 adet taklit ürün ve 26 ton 315 kg taklit deterjan ele geçirdi.

Aldığı istihbarat ile harekete geçen İzmir Emniyetine bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde yaptığı araştırma ve takipler sonucunda taklit ürün deposu olarak kullanılan 2 depo tespit etti. Marka avukatları ve Fikri Sınai Suçlar Bürosu Savcısı ile irtibat kurarak alınan arama kararı ile söz konusu depolara operasyon düzenleyen ekipler, ilk depoda ünlü firmalara ait taklit marka ve logolu 3 bin 434 adet ürün içerisinde 26 ton 315 kilo deterjan olduğunu tespit etti. Belirlenen diğer depoya da baskın gerçekleştiren ekipler, burada da yine ünlü firmalara ait taklit marka ve logolu 63 bin 387 adet ürün, 5 top bin 450 metre taklit ambalaj rulosu ele geçirdi.

2 iş yeri aramasında ele geçirilen toplam 66 bin 826 adet ürün ve 26 ton 315 kilo deterjan muhafaza altına alınarak Yediemine teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.