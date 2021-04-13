İzmir'de taksi kaçıran kadından pes dedirten savunma: 'Aklıma esti, öyle yaptım'

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müşteri gibi bindiği ticari taksiyi kaçıran şüpheli kadın, bir yayaya çarparak yoluna devam etti. Peşine takılan diğer ticari taksiler tarafından önü kesilerek durdurulan, polise teslim edilen ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen kadının, emniyetteki ilk ifadesinde 'Aklıma esti, öyle yaptım' dediği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 TC 5478 plakalı taksinin şoförü Murat Ç., aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak ihtiyaç molası için taksi durağının içerisine girdi. Bir süre sonra Neşe K., isimli şüpheli kadın, müşteri gibi yöneldiği taksinin arka koltuğuna oturdu. Yolcuyu gören Murat Ç., kısa bir süre sonra aracına yöneldiği esnada, ön koltuğa geçen Neşe K., aracı çalıştırıp uzaklaştı.

Kaçırdığı araç ile yayaya çarptı

Bunu gören araç sürücüsü ile taksi durağındaki diğer sürücüler harekete geçti. Durak önünde bekleyen taksilere binen sürücüler, Neşe K., idaresindeki aracı takibe aldı. Yakınlarda bulunan pazar yerinin olduğu sokağa giren Neşe K., Y.T. isimli yaya haldeki kadına çarparak yoluna devam etti. Koordineli bir şekilde aracı takip eden taksi sürücüleri bir süre sonra otomobilin önünü keserek Neşe K'yi durdurmayı başardı. Araçtan indirilen Neşe K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, taksinin çarptığı Y.T'nin ayağının kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

'Aklıma esti, öyle yaptım'

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Neşe K.'nın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde pes dedirten bir savunma veren Neşe K.'nın ifadesinde, "Aklıma esti, öyle yaptım. Canım istedi" dediği öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.