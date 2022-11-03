İzmir'de Taksiciler Odası'na silahlı saldırı

İzmir'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasına silahlı saldırı düzenlendi. Başkanın odasından çıktıktan sonra binanın camlarına tabancayla ateş eden şüpheli polis tarafından her yerde aranırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay dün saat 15.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce taksi şoförlüğü yapan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen A.C. (35), Oda Başkanı Celil Anık ile görüşmek istedi. Görüşme için Anık'ın odasına giren şüpheli, iddiaya göre belindeki tabancasını çıkartarak geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı Başkan Anık'ı tehdit etti. Belindeki tabancasını çıkartan A.C., iddiaya göre Başkan Anık'a "Ya seni vuracağım ya da iş kurmam için bana para vereceksin" dedi. Celil Anık ile burada kısa süreli bir tartışma yaşayan şüpheli daha sonra oda binasından dışarı çıktı ve binanın dışında bulunan camlara ateş ederek olay yerinden kaçtı.

"Verilmiş sadakamız varmış"

Silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Celil Anık, olay esnasında soğukkanlı davrandığını söyledi. Anık, "Sekreter hanım birisinin benimle görüşmek istediğini söyledi; ben de kendisini odama çağırdım. İçeri girdiğinde kendisini tanıyıp tanımadığımı sorunca ben de tanımadığımı söyledim. Daha sonra kendisini hatırlatınca ben de tanıdım. Önceden bir taksi durağına çökmeye çalışan bir gruptan olduğunu anımsadım. Biz de buna mani olmuştuk çünkü esnafımızın hakkını korumakla görevliyiz. Beni vurmak için geldiğini söyledi ve silahını gösterdi. Bana 'Ya seni vuracağım ya da bana para vereceksin, ben kendime iş kuracağım' dedi. Ben de kendisine olumsuz cevap verince bağırıp çağırdı. Arkadaşlar da gürültüyü duyup odaya gelince saldırgan dışarı çıktı. Bu esnada da tabancasıyla ateş edip kaçtı. Amaçları tabi bizi korkutmak ama ben bu durumlara alışığım. Hem daha önce başıma geldi, hem de ben Kıbrıs gazisiyim. Kolay kolay bu tür olaylarla korkutulmam. Verilmiş sadakamız varmış" açıklamasında bulundu.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli A.C., polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.