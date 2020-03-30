İzmir'de taksicilerin trafiğe çıkışı sınırlandırıldı

01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Korona virüs salgınına yönelik olarak uygulamaya geçen sınırlandırma İzmir'de faaliyete geçti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında taksilerle ilgili yeni bir genelge daha yayımlandı. Genelgede "30 Mart Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Birinci gün olan 30 Mart Pazartesi saat 00.01'den 30 Mart pazartesi saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek" sözlerine yer verildi.

Genelgenin yürürlüğe girdiği ilk gece İzmir'de de tedbir kapsamındaki uygulama faaliyete geçti. 30 Mart Pazartesi saat 00.01'den itibaren plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkarken, son rakamı çift haneli olan taksiler ise kontak kapattı. Taksicilerin bir kısmı uygulamayı yerinde bir karar olarak nitelerken bazı taksiciler ise işlerin zaten kötü gittiğini, kararın yeterli bir çözüm sunmadığını ileri sürdü.

“Uygulamanın faydasını gördüm”

Genelgeye göre faaliyete geçen kararın yerinde bir uygulama olduğunu dile getiren taksi şoförü Yılmaz Arslan, “Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. Bir yandan iyi oldu 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp geceleyin saat 8.00 gibi araçlarımızı kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur. Biz de çok sevindik. Normalde biz gece araçları yarım saat içinde temizleyip sabah açıyorduk. Şimdi daha detaylı bir temizlik yapıp araçlarımızı açarız” diye konuştu.

“Bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak?”

Uygulamanın yeterli bir çözüm sunmadığını, taksi şoförleri olarak virüs salgınından dolayı zaten işlerin kötü gittiğini söyleyen taksi şoförü Cafer Deniz ise "Abi görüyorsunuz işte yok yani, tek de çalışsak çift de çalışsak, biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz, zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor" sözlerine yer verdi.