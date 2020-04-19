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İzmir'de taksiler bir ayda ikinci kez dezenfekte ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm taksileri uzun süre etkili ilaçlarla bir ayda ikinci kez ilaçlamaya başlarken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da, taksilerde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulması için maske dağıtıyor.


İzmir'de korona virüsü riskine karşı taksilere yönelik önlemler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tüm taksileri ilaçlamaya devam ederken, araçlar bir ayda ikinci kez uzun etkili ilaçlarla dezenfekte edilmiş oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da, temin ettiği maskeleri esnafa vererek hem şoförlere hem de taksi kullananlara güvenli yolculuk ortamı sağlanıyor.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, taksilere gönül rahatlığıyla binilebileceğini hatırlatarak, zor günlerin dayanışma ruhuyla aşılacağının altını çizdi.


Anık ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe'ye ve Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran'a teşekkür ederek, "Bizleri yalnız bırakmayan, yolcularımızın ve şoförlerimizin sağlığı için mücadelemize katkı koyan ilçe belediyelerimizin yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Esnafımız adına hepsine minnettarız" dedi.

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