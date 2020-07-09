İzmir'de taksiler için şikayet ve öneriler kayda alınıyor

Bu amaçla WhatsApp iletişim hattı da kuruldu. Başkan Celil Anık, özel bir ekibin görev yaptığını belirterek, “Türkiye'ye örneğiz” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi hizmetinde örnek uygulamaya imza atıyor. Taksi çağırma uygulaması Entaksi İzmir'den, www.izsofoda.org.tr adresli internet sitesinden, telefondan ve sosyal medyadan iletilen tüm şikayetler ve öneriler kayda alınıyor. Bunlara odanın santral numarası (0232) 255 12 15'e tanımlı WhatsApp iletişim hattı da eklendi. Vatandaşlardan gelen bildirimlere ilişkin hemen harekete geçiliyor, sorun gideriliyor. Sonrasında da şikayet ya da öneri sahibine ulaşılarak sonucu iletiliyor. Ayrıca bu şikayetlere kalıcı çözüm bulmak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenleniyor.

“Her mesaj yol gösteriyor”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, taksi kullananların sesine kulak verip hizmet kalitelerini yukarıya taşıyarak hem memnuniyeti artırdıklarını hem de şikayetlerin azalmasını sağladıklarını ifade etti. Anık, bu alanda tüm Türkiye'ne örnek bir meslek örgütü olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Geçmişte taksi hizmeti alanların en büyük sıkıntısı karşılarında kurumsal bir muhatap bulamamalarıydı. Bu sorunu derhal ortadan kaldırdık. Özel ekip görevlendirdik, ‘Bir telefon kadar yakınınızdayız' çağrısında bulunduk. Telefon santralimin yanı sıra WhatsApp, Entaksi İzmir, sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden de mesaj alıyoruz. Gelen her çağrıya titizlikle yaklaşıyor, sorun nerede ve ne ise müdahalede bulunuyoruz. Mesleğimize gölge düşürenleri ayıklıyor, İzmirli taksicilerin hizmet çıtasını daha da yukarıya taşıyoruz. Bu mücadelemizde görüşleriyle bize yol gösterenlere en içten teşekkür ediyoruz.”