İzmir'de taksilere ayda 3 bin 200 litreden fazla dezenfektan

Kentteki 2 bin 823 taksi her hafta dezenfekte edilirken, pandemi başladığından bu yana taksilere ve duraklara kullanılan dezenfektan miktarı 30 bin litreyi aştı.

İzmir'de taksileri korona virüsten uzak tutmak, güvenli yolculuk ortamı sağlamak amacıyla başlatılan seferberlik aralıksız sürüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, odanın Karabağlar'daki hizmet binası önünde mesai günlerinde taksileri ilaçlıyor. Ayrıca odaya bağlı gezici ekipler de durak durak gezip dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Günde ortalama 500 olmak üzere İzmir merkezindeki 2 bin 823 taksi her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Taksilere ve duraklara ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor. Salgının başladığı Mart ayından bu yana kullanılan toplam dezenfektan ise 30 bin litreyi aştı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini ifade ederek, “Salgın riski sürdükçe mücadelemiz de aralıksız devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günler de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksilerimizde pandemi döneminde de güvenli ve sağlıklı yolculuk ortamı sağlayarak örnek oluyoruz” dedi.