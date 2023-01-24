İzmir'de taksilerin yeni ücret tarifesi belli oldu

İzmir'de taksilerin fiyat tarifesinde yeni düzenleme yapılırken, açılış, kilometre başına ve indi-bindi ücretlerinin artırıldığı duyuruldu.

İzmir'de taksilerin açılış, kilometre ve indi bindi ücretleri artırıldı. Akaryakıt ve yedek parça fiyatlarındaki ardı ardına gelen fiyat artışlarının ardından İzmir'de toplu taşıma ücretlerinden sonra taksi ücretlerinde de fiyat ayarlaması yapıldı. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan yeni tarifeye göre taksi açılış ücreti 6 TL'den 7 TL'ye, kilometre başına ücret 9'den 13TL'ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseldi. En son 2022 Mart ayında tarife ayarlaması yapılan taksilerde ücret artış oranı yüzde 60 civarında olmuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artan masraflardan dolayı fiyat ayarlaması yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, yeni fiyat tarifesinin yarından itibaren geçerli olacağını bildirdi.