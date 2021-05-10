İzmir'de tam kapanma kurallarına uymayanlara 34 milyon liranın üzerinde ceza

İzmir'de 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan tam kapanma kurallarına uymayan 14 bin 93 kişiye 34 milyon 171 bin 282 lira idari para cezası uygulanırken, 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 29 Nisan akşamından bu yana uygulanan tam kapanma kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlara uyarılarda bulunarak izin belgelerini sorgulayan ekipler, tedbirlere uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Kent genelinde gündüz 365 gece ise 270 uygulama noktasında, bin 123 ekip ve 3 bin 157 personelle denetimleri sürdüren polis ve jandarma güçleri, vatandaşların kurallara riayet etmesi için çalışmaları sürdürüyor.

İzmir Valiliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, 29 Nisan'dan bu yana 'tam kapanma' sürecinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 11 bin 668 kişiye 31 milyon 374 bin 69 lira idari para cezası, sosyal mesafe kuralına uymayan 295 kişiye 901 bin 813 lira idari işlem, maske takma kuralına uymayan 2 bin 130 kişiye ise 1 milyon 895 bin 400 lira idari işlem uygulandığı; toplamda ise 14 bin 93 kişiye, 34 milyon 171 bin 282 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs sabahına kadar ekipler, sıkı denetimlerini İzmir genelinde sürdürecek.