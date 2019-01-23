İzmir'de tarihi bina çöktü: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi enkazda aranıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, enkaz altından bir kişiyi çıkardı, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Konak ilçesi 940. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan tarihi bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ve AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelmesiyle bir kişiyi enkaz altından çıkardı. Yaralı olarak çıkartılan kişi, hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altında alındı. Enkaz altında bir kişinin kaldığı bilgisinin alınmasının ardından bölgeye arama kurtarma köpekleri de sevk edildi.

Ekipler, enkazda kalan bir kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.