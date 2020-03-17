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İzmir'de tarihi eser kaçakçıları yakalandı: 26 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Menemen ilçesinde polis tarafından bir adreste yapılan aramada 26 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde polis tarafından bir adreste yapılan aramada 26 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Asarlık Mahallesi Vali Kutlu Aktaş Caddesi'nde bir ikamette tarihi eser bulundurulduğu tespit etti. Olaya ilişkin çalışma başlatan ekiplerin adreste yaptığı aramada 24 parça tarihi eser niteliğinde olabilecek sikke ve yine tarihi eser niteliğinde olabilecek 1 su bardağı ile 1 anahtar olmak üzere toplamda 26 parça eser ele geçirildi. Adreste yapılan aramada ayrıca bir adet kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi.



Adliyeye sevk edildiler


Öte yandan adresinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen G.Ş. ve F.E. isimli iki şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı ve ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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