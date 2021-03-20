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İzmir'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis tarafından bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis tarafından bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde tarihi eser bulundurulduğuna yönelik aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet tarihi sütun, kayide, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma tüfeklerin yanı sıra Osmanlıca ve Yunanca kitaplar ile sandık ele geçirildi.


Ele geçirilen tarihi eserler Ödemiş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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