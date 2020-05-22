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İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir adet mermer kabartma tarihi eser ile iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir adet mermer kabartma tarihi eser ile iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Edilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menderes ilçesi Bulgurca Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın ikametinde tarihi eser bulunduğu ve pazarlamaya çalıştığı bilgisi elde etti. Elde edilen bilgiye göre Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda şüpheli M.A. ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada kumaş içerisine sarılı vaziyette 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen bir adet 40x30 ebatlarında mermer kabartma eser, iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan M.A. isimli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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