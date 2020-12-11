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İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir’in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.

İzmir'in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçaklığı yapıldığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliye ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

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