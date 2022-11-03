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İzmir'de tarihi eser ticaretine jandarmadan operasyon

İzmir’in Tire ilçesinde tarihi eser operasyonu yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, takip ettikleri bir kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde tarihi eser operasyonu yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, takip ettikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst armasında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 123 sikke ele geçirildi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili fiziki takibe alınan Ö.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 123 adet sikke ele geçirildi.



Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli Ö.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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