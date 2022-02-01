İzmir'de tarihi operasyon: Kaçak sigara fabrikası kurmuşlar

Operasyonda 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirilirken, şüphelilerin kaçak sigara üretimi yapmak için fabrika kurduğu tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi, dağıtımı ve satışını yapan kişilere yönelik yapılan teknik ve fizik takibin sonucunda operasyon düzenledi. Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde 1 üretim adresi, Buca ilçesinde 1 depo ve Torbalı ilçesinde 1 araçta eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara, 460 bin adet boş makaron, 5.5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon adet sigara filtresi, 2.5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 1 adet makine bandı ve üretim ünitesinin olduğu kaçak sigara fabrikasına el konuldu.

Kaçak ürünlerin değeri 50 milyon TL

Operasyonda elde edilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirlenirken, yakalanan 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek kaçak fabrika ve tek seferde en büyük dolu makaron sigara ele geçirilen operasyonu oldu.