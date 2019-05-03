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İzmir'de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

İzmir’in Menemen ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçak ile ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçak ile ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, dün saat 01.00 sıralarında İnönü Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilgin Zebil ile aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen İbrahim B. (29) sokakta karşılaşarak, sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim B. yanındaki bıçak ile Zebil'i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Boğazından yaralanan Zebil, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zebil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Zebil'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Zebil'i ağır yaralayarak kayıplara karışan İbrahim B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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