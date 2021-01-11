İzmir'de tebessüm ettiren İstiklal Marşı töreni

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı söylenmesine yönelik kararı ile birlikte İzmir Ömer Seyfettin İlkokulunda da İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin katılımı ile İstiklal Marşı söylenerek Türk bayrağı göndere çekildi.

850 bin öğrenci ve 60 bin öğretmenin bulunduğu İzmir'de de tüm yurtta olduğu gibi tüm okullarda İstiklal Marşı'nın söylendiğini ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Öğrencilerimiz artık gerçekten okullarımıza gelmek istiyorlar. Gerçekten okulda, sıralarda, sınıflarda buluşmak istediklerini görüyoruz. Aynı şekilde öğretmenlerimizin de bu konuyla ilgili çok istekli olduklarını, artık sınıflarına, çocuklarına kavuşmak istediklerini görüyoruz. Biz bu noktada tüm tedbirlerimizi alıyoruz. 15 Şubat'ta inşallah Bilim Kurulu'nun kararı, Bakanlığımızın talimatı ile birlikte sınıflara dönmek için hem duamız, hem ümidimiz hem de gayretimiz var. Türk milleti olarak maske, mesafe, temizlik konusundaki gayretimizle inşallah eğitim öğretimi başlatacağız İzmir'de de” dedi

İstiklal Marşını yürekten okuyan herkese teşekkür eden Yahşi, “İzmir'deki 3 bin 600 okulda da bugün itibari ile İstiklal Marşını okuduk. Hem Pazartesi, hem de Cuma günleri İstiklal Marşımızı gür bir sesle okuyacağımız günleri en kısa zamanda kavuşacağımıza ümit ediyorum” temennisinde bulundu.

İstiklal Marşı söyleneceğini duyunca okulun içerisinde bulunan lojmandan okul bahçesine gelen Ömer Seyfettin İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan Aras Gümüş ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin diyaloğu ise yüzlerde tebessüme neden oldu. Minik Aras'ın tek isteği ise korona virüsün bitmesi ve okulların bir an önce açılması oldu. Ömer Seyfettin İlkokulunda öğretmen olan Aras Gümüş'ün annesi Şule Gümüş de bir an önce eski günlerin gelmesini istediğini belirtti.