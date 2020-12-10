İzmir'de tedbirler arttı, yoğunluk azalmaya başladı

İzmir'de tedbirlerin ve denetimlerin artmasıyla beraber, cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalmaya başladı. Yoğun görüntüsüyle dikkat çeken Karşıyaka Çarşısı'nda da yoğunluğun geçtiğimiz günlere oranla azaldığı gözlemlendi.

Salgının 3. zirvesini yaşayan İzmir'de, geçtiğimiz haftadan itibaren alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. İzmir'in en kalabalık caddelerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda da yoğunluğun azaldığı görüldü. Kafe, restoran ve alışveriş dükkanlarının olduğu çarşıda, insan yoğunluğu gözle görülür bir şekilde düşerken, polis ekipleri zaman zaman çarşı içerisinde anonslar yaparak vatandaşları korona virüse karşı alınan kurallar hakkında bilgilendirmeye başladı. Çarşının girişine barikat kuran ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı hakkında da denetimlerini sıklaştırdı. Öte yandan, İzmir'in bir diğer kalabalık caddesi olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de yoğunluk gözle görülür derecede azaldı.

“Karşıyaka Çarşısı geçiş güzergahı olarak kullanıldığı için kalabalık görünüyor”

Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlardan Hüseyin Kırmacı, salgında alınan tedbirlerin yeterli olduğunu belirterek, “Burası Karşıyaka Çarşı, geçiş güzergahı olarak kullanılıyor. İskeleden gelenler çarşının diğer ucundaki İZBAN istasyonuna gidiyor veya tam tersini yapıyor. Burasının kalabalığı geçiş için kullanıldığı için oluyor. ‘İğne atsan yere düşmez' şeklinde haber yapılacak kadar bir durum yok burada. Herkes İzmir'de ve Karşıyaka'da durumun bilincine vardı. Halkımız iyi bir uyum sağlıyor. Buradaki esnaf çok ciddi miktarlarda kira veriyor, zaten çok fazla iş yapamıyorlar. Allah hakkımızda hayırlısını versin” ifadelerini kullandı.

“Üretim yapılan yerlerde de tedbir alınması gerekli”

Vatandaşlardan Nizam Akıncı ise, “Nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki insan sayısının düşmesi gerekir. Cadde ve sokaklar haricinde üretim yapılan yerlerde de aynı tedbirlerin alınması gerekli. Ekonomik sıkıntılar yaşanabilir; ama bundan başka bir şekilde kurtuluşun olduğunu düşünmüyorum. Aşı tamamıyla uygulanana kadar bir zaman alacak. Vatandaşlar genellikle kurallara uyuyor; ama maalesef uymayanlar da var. Bunun ciddiyetini kavramamış insanlarımız çok var. O insanların sayısı yüzde 1 bile olsa vaka ve ölüm sayılarını bu kadar yüksek olmasına sebep olabiliyor” dedi.