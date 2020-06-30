İzmir'de tefecilere operasyon

İZMİR (İHA) – İzmir'de tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'ine ise ev hapsi uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde uzun suren takip sonucunda örgütlü olarak “tefecilik” suçunu işlediği değerlendirdiği şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi.

72 kişinin ekonomik sıkıntılarını istismar ettiği ve yüksek faizle para vererek tefecilik yaptıkları, bu kişilere zorla senet imzalattıkları ve şahıslardan haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüpheliler A.K., M.K., Ç.A., B.U., S.T., M.Ç. ve E.A. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere düzenlenen operasyonda 101 adet senet, hesap takip defteri ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan A.K., Ç.A., B.U., S.T. ve E.A. isimli şahıslar tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şüphelilerden M.Ç. isimli şahsa ev hapsi uygulanırken, operasyonda adresinde bulunamayan O.Y. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği ifade edildi.