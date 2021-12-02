İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de tefecilik yapan 1 kişi yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 1 kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 1 kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramalarda kredi kartları ve dekontlar ele geçirildi.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede A.B. isimli bir kişinin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin peşine düşen ekiplerin önceden belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 2 kredi kartı ve 16 dekont ele geçirildi.


Şüpheli A.B., ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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