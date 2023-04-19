İzmir'de tehlikeli anlar: Halat koptu, havada asılı kaldılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu. Binaya defalarca çarpan iskelede bulunan 2 işçi, korku dolu anların ardından kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir gökdelende meydana geldi. Binanın camlarını temizledikleri öğrenilen işçilerin bulunduğu iskelenin halatlarından birisi bir anda koptu. Halatın kopmasıyla iskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı. Merdivenlere ip atıp kendilerini sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Halatın kopmasıyla bir süre iskelede mahsur kalan 2 işçinin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi.