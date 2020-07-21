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İzmir'de tekel bayide veresiye içki cinayeti: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir tekel bayide veresiye içki yüzünden meydana geldiği öne sürülen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tekel bayide veresiye içki yüzünden meydana geldiği öne sürülen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Yaralanan şahsın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay gece 03.30 sıralarında Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., E.K. ve Y.A. isimli 3 şahıs tekel bayiye girerek veresiye içki istedi. Tekel bayi işletmecisi O.D. şahıslara olumsuz cevap verdi. Veresiye içki alamadıkları için tekel bayi işletmecisiyle 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tekel bayi işletmecisi olduğu öne sürülen O.D. husumetli olduğu 3 kişiye tüfekle ateş açtı. Karşı taraftan olan A.Ö., E.K. ve Y.A. isimli 3 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevre sakinleri tarafından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede A.Ö. ve E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.A. isimli şahıs da sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Durumu ağır


Öte yandan tekel bayi işletmecisi tarafından tüfekle vurulan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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