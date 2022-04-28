İzmir'de tekne bakım malzemeleri desteği sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı ve kıyı belediyelerine örnek olan ‘Tekne Bakım Malzemeleri Desteği Projesi', Mavişehir Balıkçı Barınağında 134 balıkçı ile devam etti. Başkan Tunç Soyer, “Birleşmiş Milletler, 2022 yılını 'Kıyı Balıkçılığı Yılı' olarak ilan etti. Küçük ölçekli kıyı balıkçılığını desteklemek gerektiğine karar verdi. Sektörün yüzde 90'ı sizlersiniz. Kooperatif olarak sizi desteklemeye devam edecek belediyeniz var. Bu sadece başlangıç, yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başlattığı küçük ölçekli balıkçılara boya ve macun desteğini sürdürüyor. Büyükşehirin desteği bu kez Mavişehir Balıkçı Barınağında devam etti. Kıyı belediyelerinde örnek alarak uygulamaya başladığı proje çerçevesinde, küçük ölçekli balıkçıların üretim koşullarının iyileştirilmesi, gelir getirici faaliyetlerinin artması amacıyla; Sasalı, Tuzçullu, Şemikler ve Karşıyaka Su Ürünleri Kooperatifleri ortağı 134 balıkçıya ürün dağıtıldı.

“Sizi desteklemeye devam edecek belediyeniz var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kıyı balıkçılığı yine kooperatifler üzerinden yürümeli diye inandık. Birleşmiş Milletler, 2022 yılını 'Kıyı Balıkçılığı Yılı' olarak ilan etti. Küçük ölçekli kıyı balıkçılığını desteklemek gerektiğine karar verdi. Küçük ölçekli üretici, küçük kıyı balıkçılığı teşvik edilmek zorunda. Sektörün yüzde 90'ı sizlersiniz. Fakat ne yazık ki tarımın diğer sektörlerinde olduğu gibi yine bir sahipsizlik, başıboşluk ve plansızlıkla karşı karşıyayız. Üreticimiz, kıyı balıkçımız gelecek ay, gelecek yıl ne yapacağını yani aslında kendi geleceği ile ilgili hiçbir şeyi bilmiyor. Tamamen kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Biz yanınızda olmak istiyoruz. Bu daha başlangıç, çok daha fazlasını, güçlüsünü size destek olarak vereceğiz. Eğer siz nefes alırsanız, hayatınızı idame ettirecek geliri bu işten elde ederseniz zaten başka bir işe de talip olmazsınız. Geçiminizi de buradan sağlarsınız. Çok büyük bir hayat pahalılığı ve enflasyon var, olağanüstü bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Kooperatif olarak sizi desteklemeye devam edecek belediyeniz var” dedi.

“Yeter ki siz vazgeçmeyin”

Tarımda, ulaşımda, kentsel dönüşümde kooperatifçiliği desteklediklerini belirten Soyer, “Kooperatifçilik demokrasini ekonomik kalkınma modelidir. Eğer demokrasi varsa kooperatifçiliği destekleyerek ekonomik refahın kalkınmanın yayılmasını ve üretilen ranttan herkesin adil pay almasını sağlamak mümkün. Demokrasiye inandığımız için sadece 5 yılda bir sandığa gidilip oy kullanılan bir rejim olmadığına inandığımız için desteklemeye devam edeceğiz. Hayatın her alanında, her sektörde desteklemeye devam edeceğiz. Bu sadece başlangıç, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Olanca gücümüzle destek olacağız yeter ki siz vazgeçmeyin, yolunuzda devam edin” diye konuştu.

Öte yandan, 151 anti-fouling boya, 121 tane 1 kiloluk macun ve 13 adet 3 kiloluk macun desteğinde bulunulan törene ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Olcay Bülbül, Su Ürünleri Kooperatiflerinin başkanları ile temsilcileri, balıkçılar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.