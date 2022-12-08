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İzmir'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen evden ve iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayının 2 şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen evden ve iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayının 2 şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin, girdiği iş yerinden cep telefonunu alarak dışarı çıktığı anlar kameraya yansıdı.


Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede aynı gün 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından incelenen hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsüyle şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Düğmeye basan ekipler, aynı gün içinde 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli S.Ş. ve N.C.A.'yı kıskıvrak yakaladı.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında


Hırsızlık şüphelileri girdikleri iş yerinde hesaba katmadıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerine rahatça giren şüpheli, etrafa baktıktan sonra kimse olmadığını anlayınca masanın üstünde duran cep telefonunu alarak dışarı çıktığı görülüyor.


Öte yandan, jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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