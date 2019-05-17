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İzmir'de telefon hırsızlığı kameraya yansıdı

İzmir’in Konak ilçesinde kaldırımda oturan esnafın cep telefonunu çalan zanlı yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde kaldırımda oturan esnafın cep telefonunu çalan zanlı yakalandı. Yaşanan kapkaç olayı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Olay, 7 Mayıs'ta Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giyim mağazası sahibi olduğu öğrenilen R.M. (68), dükkanın önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi elindeki telefonunu alıp kaçtı. Telefonu çalınan esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.Y. (20) olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen E.Y., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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