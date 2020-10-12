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İzmir'de terör operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma, polis ve MİT iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonda ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma, polis ve MİT iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğinde yürütülen çalışmalar neticesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.B.'nin Aliağa ilçesi Aşağışakran Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenleyerek terör şüphelisini yakaladı. Şüphelinin saklandığı evde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütsel fotoğraf ve videolara ulaşıldı. Ulaşılan materyallerin daha önce Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde bulunan materyaller ile aynı içeriğe sahip olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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