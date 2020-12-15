İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de terör operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlının yakalanması için talimat verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, B.A.'yı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.