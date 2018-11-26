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İzmir'de terörist elebaşını öven 20 kişi gözaltına alındı

İzmir’de, HDP Menemen ilçe başkanlığı seçimi sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, HDP Menemen ilçe başkanlığı seçimi sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ilçe başkanlığı seçiminde eski il Başkanı M.G. ile eski ilçe başkanı M.A.'nın konuşması sırasında, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözler söylediğini tespit etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, terörist elebaşı Öcanlan'ın fotoğraflarının asıldığı seçime katılan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, bugün sabah saatlerinde eş zamanları operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 20'si yakalandı.


Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.

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