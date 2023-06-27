İzmir'de ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde otomobil ile ticari aracın karıştığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam 19.00'da Bayındır İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmetcan Keser idaresindeki 35 ZDA 80 plakalı otomobil, Bayındır'dan Torbalı istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek 07 ART 307 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Keser'i demir makaslar ile aracın kapısını keserek çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Keser, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada 19 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Mehmetcan Keser'in Karabağlar'da oturduğu, Bayındır'da oturan ve Aizheimer olan dedesine bakmak için sürekli bu yolu kullandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.