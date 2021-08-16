İzmir'de ticari gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir ticari gemi içerisinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 13 Ağustos 2021 saat 21.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında bir ticari geminin içerisinde düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından gemi durduruldu. Ekipler tarafından durdurulan gemi içerisinde bulunan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.