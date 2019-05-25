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İzmir'de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Eski itfaiye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Erhan İ (44) yönetimindeki 15 PH 144 plakalı tır aynı istikamette ilerleyen Hilmi K.Ö. (52) yönetimindeki 35 NLN 75 plakalı Kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Erhan İ. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan kazadan dolayı yola dökülen mazot nedeniyle yol kullanıcıların can güvenliği sebebiyle yolun bir şeridi trafik ekipleri tarafından kapatıldı. Olay yerine gelene belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalara neticesinde yolun trafik akışı normalle döndü.

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