İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de tır kazası kask kamerasında

İzmir’de otoyolda seyreden bir tır, motosiklet konvoyunu sollamak isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi.

İzmir'de otoyolda seyreden bir tır, motosiklet konvoyunu sollamak isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.


Olay, İzmir-Çeşme Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için düzenlenen cenaze törenine katmak için konvoy halinde giden motosiklet grubunu geçmek isteyen bir tır, sollama yaptıktan sonra bir anda hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden tır ardından yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar konvoyda seyreden bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazayı gören motosiklet sürücüsü hemen sürücünün yardımına koştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.