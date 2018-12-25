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İzmir'de tombala operasyonu: 33 şahsa idari para cezası

İzmir’in Torbalı ilçesinde kumar oynatıldığını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kumar oynatıldığını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 33 zanlıya idari para cezası kesildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Torbalı ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda iki adet projeksiyon cihazı, 1 adet tombala oynama makinesi, 90 adet numaralı tombala topu, 168 adet tombala kartı ve 5 bin 723 adet tombala pulu ele geçirildi.


Düzenlenen operasyonda tombala oynayan 33 şüpheliye idari para cezası kesildi. Kumar oynamak için yer temin etmek ve kumar oynatmak suçundan F.A. ve S.A.A. hakkında da adli işlem yapıldı.

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