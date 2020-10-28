İzmir'de toplu ulaşımda HES Kodu kontrolü başlıyor

İlk etapta, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart biniş bilgileri, her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Vatandaşların, kişiselleştirilmiş ve hamiline İzmirim kartlarını, 15 Kasım'a kadar “hes.eshot.gov.tr” adresi üzerinden HES Kodları ile eşleştirmesi isteniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüsü salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 30 Eylül'de yayınladığı "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama Başlıklı Genelgesi" ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bu genelgeye dayanarak aldığı karar gereğince, toplu ulaşım araçlarına binişte elektronik HES kodu kontrolü uygulamasını, 30 Ekim Cuma gününden itibaren hayata geçiriyor.

İlk etapta, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart sahiplerinin biniş bilgileri, her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Hem kişiselleştirilmiş ve hem de hamiline İzmirim Kartların, 15 Kasım Pazar günü akşamına kadar elektronik ortamda HES Kodları ile eşleştirilmesi isteniyor. Böylece kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Biniş bilgileri, günlük olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.

Nasıl kayıt olunacak?

İzmir'de akıllı ücret toplama sistemini işleten ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. hes.eshot.gov.tr adresli siteye giren her vatandaş, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapabilecek. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede yurttaşlar, istenen bilgileri tek adımda girecek ve kaydını yaptıracak. HES Kodu ya da diğer kişisel bilgilerin değişimi ve güncellenmesi işlemleri de aynı siteden yapılabilecek.