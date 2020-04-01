İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de tornavidalı banka soygunu

İzmir’in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açan ve soygunu gerçekleştiren şahıslar, çaldıkları paralar ile birlikte polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açan ve soygunu gerçekleştiren şahıslar, çaldıkları paralar ile birlikte polis ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.00 sıralarında Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, bankanın önüne gelen Emre B. ile Onur K. isimli şahıslar, bir süre banka önünde keşif yaptı. İkiliden birisi gözcülük yaparken, diğer şahıs ise tornavida yardımı ile bankanın camını bir süre zorladıktan sonra açmayı başardı. Camı açtıktan sonra bankanın içerisine yönelen şahıs, bankada bulunan tuzak paraları aldığı sırada, bankanın alarmları çalmaya başladı. Alarm çalması ile birlikte bankanın önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaklaştığını gören dışarıdaki gözcü kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, suç ortağı ise bankanın içerisinde hiçbir şeyden habersiz paraları toplamaya devam etti. Polis ekiplerinin bankanın içerisine girmesiyle yakayı ele verdiğini anlayan soyguncu kaçmak istese de dışarıya çıkamadan kıskıvrak yakalandı.


Öte yandan, bankaya giren şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bankadan aldığı tuzak paraları ayakkabısının içerisine sakladığı belirlenirken, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 soyguncu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.