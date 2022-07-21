İzmir'de torununu yanlışlıkla vuran dede tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde kızının yabancı bir adamla olduğu iddiası üzerine pompalı tüfekle kızının evini basan şahıs evdeki kişiyi vururken, olayda saçmaların isabet ettiği torun da yaralandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Ufuk Mahallesi 912. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kızının evinde yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyan H.K. (51), yanına aldığı pompalı tüfekle eve gitti. Evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi (40) gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı. H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.