İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de taraftarlarını sokağa döktü. Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan bordo-mavili ekibin taraftarları renkli görüntüler oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Şampiyonluğun ilanının ardından Trabzonspor taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. İzmir'de de Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan bordo-mavili taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Kutlamalarda tulum eşliğinde müzik gösterileri yapan taraftarlar, bol bol horon teperek kolbastı oynadı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.