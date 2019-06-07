İzmir'de trafiğe havadan denetim

İzmir’de jandarma ekipleri bayram boyunca trafiği hem karadan hem de havadan denetledi.
İzmir'de jandarma ekipleri bayram boyunca trafiği hem karadan hem de havadan denetledi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bayramda da denetimlerini sürdürdü. Ekipler; Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Menemen ve Menderes ilçelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirirken, denetimlerde drone da kullanıldı. Ekipler trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası kesilirken, sürücülere de daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.