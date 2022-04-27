İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla, yüzde 4,7 oranında artarak 1 milyon 587 bin 185 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Mart ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 1 milyon 587 bin 185 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 587 bin 185 adet taşıtın yüzde 54,8'ini otomobil, yüzde 18,9'unu motosiklet, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre arttı

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,9 oranında arttı. İzmir, Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 5 bin 403 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. il oldu.

İzmir'de Mart ayında 46 bin 122 taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri yapılan 46 bin 122 taşıtın yüzde 65,9'unu otomobil, yüzde 17,5'ini kamyonet, yüzde 9,7'sini motosiklet, yüzde 2,3'ünü traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.