İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de Tire-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çatal mevkii ile Ödemiş arasında Pınarlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 09 R 3770 plakalı panelvan araç, Ödemiş yönünden Çatal istikametine seyir halindeydi. Pınarlı köyü kavşağına geldiği esnada, S.S. yönetimindeki 10 NF 77 plakalı kamyon, iddiaya göre köy içinden kavşağa girince kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, panelvan araçta yolcu olarak bulunan Ali Büyükbayram, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler S.S. ve A.Ç. ise yaralandı.

Polis ve jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.