İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’de Tire-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de Tire-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Çatal mevkii ile Ödemiş arasında Pınarlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 09 R 3770 plakalı panelvan araç, Ödemiş yönünden Çatal istikametine seyir halindeydi. Pınarlı köyü kavşağına geldiği esnada, S.S. yönetimindeki 10 NF 77 plakalı kamyon, iddiaya göre köy içinden kavşağa girince kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, panelvan araçta yolcu olarak bulunan Ali Büyükbayram, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler S.S. ve A.Ç. ise yaralandı.


Polis ve jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.