İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksarken, motosikletin çekilmesinin ardından yol normale döndü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir Otoyolu Buca Doğu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Buca'dan Gaziemir istikametine seyir halinde olan Ömer Can Yıldıztaş (23) idaresindeki 35 ACH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden H.K. idaresindeki 35 AGR 775 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet orta refüje çarparken, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer Can Yıldıztaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 23 yaşındaki gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yıldıztaş'ın kask takmadığı öne sürüldü.

Kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, motosikletin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.