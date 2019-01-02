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İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde takla atıp hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde takla atıp hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.



İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağışla birlikte kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, 17.45 sıralarında Birgi'den Ödemiş yönüne doğru seyir halinde olan Ercan A. (31) yönetimindeki 35 ZPJ 44 plakalı otomobil Küçük Avulcuk Mahallesi yakınlarında kayganlaşan yol nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarpıp takla attı. Araçta geniş çapta maddi hasar oluşurken sürücü Ercan A. ve eşi Fatma A. (28) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hurda yığınına dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ödemiş-Birgi karayolunda trafik kısa süreli kesintiye uğradı.

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