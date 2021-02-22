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İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İzmir’in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Bergama-İzmir karayolu üzerinde Yalnızev köyü yol ayrımında meydana geldi. Bergama'dan İzmir istikametine giden F.F. idaresindeki 35 N 1455 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen T.E'nin kullandığı 35 ALL 355 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan F.F., T.E, H.D. ve N.F. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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